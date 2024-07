Un sejur la hotelul Iaki din Mamaia, deținut de Gheorghe Hagi, poate depași și 3.000 de euro, in condițiile in care unitatea de 4 stele a raportat pentru anul trecut cele mai mari afaceri de la deschiderea sa, in 1999. Prețuri pentru un sejur la hotelul Iaki O vacanța de 7 nopți in luna iulie intr-o camera dubla standard la hotelul Iaki din Mamaia al lui Gheorghe Hagi costa 1.407 euro, fara mic dejun sau acces la spa, iar asta cu 25% reducere, scrie Replica de Constanța. Fara reducere, sejurul ar costa 1.876 euro. Un apartament standard la Iaki are un preț redus de 2.071 euro pentru 7 zile in…