Trei angajați ai Metrorex au fost reținuți joi, 27 aprilie, de Parchetul de pe langa Tribunalul București dupa ce au incasat sume cuprinse intre 6.000 și 7.500 de euro din partea celor care doreau sa ocupe posturi in cadrul companiei de stat. „La data de 26.04.2023, intr-o cauza constituita in 2022, procurorii din cadrul Parchetului […]