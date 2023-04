Stiri pe aceeasi tema

- Crearea unui magazin online in zilele noastre a devenit o necesitatea pentru majoritatea firmelor care vand produse. Inainte orice firma care dorea sa vanda un produs iși deschidea un magazin fizic, astazi pentru a te adresa unui public larg și pentru a face mai multe vanzari ne deschidem un magazin…

- Vacanța de primavara se acorda in perioada sarbatorilor pascale. In 2023, elevii vor avea vacanța incepand de vineri, 7 aprilie, și pana marți, 18 aprilie. Anul școlar 2022 – 20233 curpinde cinci module și cinci vacanțe. A treia vacanța pe care au avut-o elevii au fost a fost in perioada 6 – 23 februarie…

- Pompierii din Bucuresti-Ilfov au intervenit, pe durata Codului galben, pentru indepartarea mai multor copaci sau elemente de constructie. In total au fost avariate 38 de autoturisme. ”Ca urmare a fenomenelor meteo, in perioada 27.01.2023, ora 10:00 – 28.01.2023, ora 05:00, pe perioada Codului galben,…

- Directorul ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, vine cu un set de recomandari pentru romani, in perioada reducerilor de iarna. „In perioada reducerilor de iarna este recomandat sa verificati preturile prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda cumparatorilor sa verifice preturile produselor, in perioada reducerilor de iarna, prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs si sa citeasca cu atentie…

- 23 – 24 ianuarie 2023: Plata taxelor și a impozitelor locale exclusiv online! Direcția Impozite și Taxe Locale Pitești informeaza cetațenii ca, in perioada 23-24 ianuarie 2023, centrele de incasari din oraș nu vor avea program de lucru cu publicul. In aceasta perioada, impozitele și taxele locale, precum…

- Veste importanta pentru romani. Codul Rutier a suferit anumite schimbari, iar persoanele care vor sa conduca un autovehicul, dar nu au implinit inca 18 ani, pot opta pentru un permis de conducere categoria AM, A1 sau B1 daca au aproape sau au depasit varsta de 16 ani. Cați bani trebuie sa dai pentru…

- Trupele rusești au continuat atacurile asupra civililor din intreaga Ucraina, in ciuda presupusei incetari a focului de 36 de ore impuse de Kremlin cu ocazia Craciunului ortodox, relateaza The Guardian, citand guvernatori ucraineni. In ultimele 24 de ore au fost raportate atacuri in cel puțin șapte…