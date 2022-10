Cât costă un pașaport și în cât timp se eliberează. Care sunt documentele necesare Cat costa un pașaport și in cat timp se elibereaza. Care sunt documentele necesare. In Romania exista mai multe tipuri de pașaport. Unul normal și unul in regim de urgența, sau unul temporar, iar prețurile sunt diferite, la fel ca și timpul de așteptare. Un pașaport simplu electronic costa 258 de lei și se elibereaza in aproape 5 zile lucratoare, iar pașaportul temporar se elibereaza in doua saptamani și costa 96 de lei. Cat costa un pașaport și in cat timp se elibereaza. Care sunt documentele necesare In ceea ce privește tipul de pașapoarte, acestea sunt de mai multe feluri: pașaportul simplu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

