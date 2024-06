Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor și-au organizat deja vacanțele pentru vara lui 2024, in ciuda creșterii prețurilor fața de anul trecut. Deși mulți aleg sa calatoreasca in Bulgaria, Grecia sau Turcia, litoralul romanesc ramane totuși o destinație populara pentru romanii care nu vor sa parcurga distanțe lungi cu…

- Ne apropiem cu pași repezi de perioada concendiilor, iar cei mai mulți romani aleg sa-și petreaca vacanța peste hotare, in destinații precum Turcia, Bulgaria, Grecia sau Egipt. Totuși, mai exista o destinație ce incepe sa fie vizitata și indragita de tot mai mulți romani. Cu plaje frumoase ca in…

- Pe masura ce sezonul estival 2024 a inceput, comercianții de pe litoral au majorat considerabil prețurile bauturilor. Mai ales pentru bere, cea mai cautata in zilele toride de vara. Dar iata cu cați lei se vinde un pahar cu bere pe plaja, in Mamaia. Cu cați lei se vinde un pahar cu bere pe plaja, […]…

- Cu hoteluri de lux, programe artistice, animatori și oferte all inclusive, stațiunile de pe litoralul romanesc au intrat intr-o noua etapa de dezvoltare. Exista deja oferte comparabile cu cele din Bulgaria, Grecia și Turcia, unde romanii au preferat sa me

- Cat costa 1 litru de motorina sau benzina in Grecia, Bulgaria sau Turcia și unde este mai convenabil sa faceți plinul daca va aflați in calatorie? Prețurile carburanților au crescut extrem de mult in ultima perioada, insa acestea variaza in funcție de țara. Unde este mai avantajoasa achiziționarea de…

- Ziua de 1 iunie se apropie cu pași repezi, iar tot mai mulți romani spera ca vremea va ține cu ei și va ieși soarele, pentru a se putea relaxa in diferite zone ale țarii imediat ce vara sosește. Din pacate, un lucru care a devenit deja obișnuit in Romania este acela ca pe litoral, odata cu venirea verii,…

- Prețurile alimentelor au crescut semnificativ in ultima perioada. Urmeaza un nou val uriaș de cumparaturi pentru sarbatori, dar comercianții ar fi profitat de acest lucru. S-a scumpit și kilogramul de roșii romanești, care a ajuns la valori halucinante. Iarta cit de trebuie sa platești!

- Desi mai este peste o luna pana la Paste și 1 Mai, deja se face rezervari in ritm accelerat pentru vacanta la mare, iar romanii prefera și anul acesta Bulgaria. "Cei mai interesati sunt turistii romani", a declarat pentru Radio Varna Stanislav Stoianov, vicepresedintele Uniunii Hotelierilor din Nisipurile…