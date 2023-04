Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile au crescut alarmant in toate domeniile din Romania, iar acest lucru se simte și in cazul vacanțelor. Indiferent daca sunt la munte sau la mare, oamenii vor trebui sa plateasca mai mulți bani pentru un sejur de cateva zile la mare, in perioada Paștelui. Anul 2023 a venit cu o mulțime de scumpiri.

- Prețurile au crescut in mod ingrijorator, iar romanii resimt in buzunarele lor aceste schimbari. Cartofii noi au ajuns pe tarabele piețelor, dar se vinde la un preț uriaș, in comparație cu alți ani.

- Este obligatoriu ca inspecția tehnica periodica sa fie valabila pentru orice autoturism care circula pe drumurile din Romania. In caz contrar, amenzile sunt foarte mari. Cat costa ITP-ul in 2023, ce acte sunt necesare și cat este valabil odata ce este efectuat, aflați in randurile urmatoare. Cat costa…

- Nu doar prețurile in supermarket au luat o razna, dar și cele din piețe. Pentru ca e martie, „trufandalele” perioadei sunt loboda, ștevia, leurda, salata verde, ceapa verde, usturoiul verde, urzicile, spanacul de primavara. Daca in anii trecuți, urzicile și spanacul erau soluții accesibile pentru postul…

- Bucovina a fost inclusa ca una dintre destinatii pentru un traseu international de lux. Circuitul este organizat de TCS World Travel, o companie considerata lider mondial in randul operatorilor de turism de lux. Deplasarile se fac in avioane private. TCS World Travel a anuntat programul de circuite…

- Senatul intentioneaza sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. La Senat licitația a intrat in linie dreapta, licitația intrand spre aprobarea Biroului Permanent. Fii la curent…

- Primul mall din municipiul muscelean este aproape de deschidere, data anunțata pentru evenimentul inaugural fiind 30 martie 2023. Complexul denumit Cub Center va insemna și apariția a o suta cincizeci de locuri de munca, personalul angajat urmand sa deserveasca magazinele, supermarketurile și unitați…

- Camera Deputaților va incheia un contract pentru lucrari de renovare la baza sportiva care se afla in curtea Palatului Parlamentului și care conține patru terenuri de tenis. Valoarea estimata a contractului este de 2.773.109 lei, adica aproximativ 550.000 de euro. Procedura de atribuire a contractului…