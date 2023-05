Stiri pe aceeasi tema

- O imagine cu lazi de corcodușe la suprapreț a devenit virala pe internet și a starnit o dezbatere ampla - de la prețul afișat, la confuzia „ce sunt de fapt corcodușele: zarzare sau caise”.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților, pentru perioada 6-10 mai. Benzina se ieftinește cu 11 bani, iar motorina cu 14 bani. Astfel, in weekend, pentru un litru de benzina, șoferii vor trebui sa scoata din buzunar 23,59 lei iar pentru unul…

- Agenția Naționala de Reglemenatre in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru vineri, 28 aprilie. Benzina se ieftinește cu 18 bani, iar motorina cu 16 bani. Astfel, litrul de benzina va costa 24,42 lei, iar litrul de motorina 20,20 lei.

- Mia noi, ne putem cumpara fie un kilogram de carne, fie un kilogram de roșii romanești. Atat de mult au ajuns sa coste roșiile autohtone. Romanii ajung sa cumpere roșii romanești doar de o pofta.

- Targul de Paște al Capitalei – „Tradiții și Flori de Sarbatori” – s-a deschis de cateva zile deja, in Parcul Regele Mihai I (Herastrau), iar intrarea e libera. Cu puține zile ramase pana la Sarbatorile Pascale, bucureștenii care vor sa mearga sa arunce o privire la Targul de Paște al Capitalei și, eventual,…

- Fiind printre cele mai populare fructe ale verii, cireșele sunt la mare cautare in piețele romanești, in fiecare an. Cireșele romanești de anul acesta vor pleca din fermele pomicule cu circa 15 lei/kg, iar in piețe primele cireșe vor ajunge cel mai devreme in jurul perioadei 10 - 15 mai.Cat vor costa…

- Urzicile continua sa fie la mare cautare in Romania, insa acestea au ajuns sa fie vandute in niște moduri complet neașteptate. In incercarea de a face marketing, romanii au inceput sa vanda „urzici dacice” și „urzici ortodocse” in piețe. Imaginile au ajuns virale pe internet, anunța Antena3. Urzicile…

- Romanii sunt mereu in cautarea unor destinații excentrice de vacanța, insa de multe ori se lasa influențați de locațiile puternic mediatizate in spațiul online. Din pacate, popularitatea acestor locuri se simte puternic la buzunar, astfel ca pentru un sejur in Saint-Tropez poți da chiar și de doua,…