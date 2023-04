Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, targul de Paște din București a fost deschis vineri, la data de 7 aprilie, pana pe 17 aprilie. Cu toate acestea, in 2023 intrarea este gratuita. Vanzatorii și-au scos pe tarabe cele mai diversificate prepearate care sa le faca turiștilor cu ochiul. Cat a ajuns sa coste un kilogram de carnați…

- Anul acesta, peștele, un simbol al prosperitații și belșugului, pentru masa de Florii va fi ceva mai scump fața de alți ani, dar oricat de saraci ar fi romanii tot iși permit sa cumpere cate ceva. Duminica, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile, data care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim.…

- Pretul unui kilogram de carne de miel variaza in magazinele din Romania cu o saptamana inainte de Sarbatorile Pascale. Scumpirea carnii inainte de Paște a devenit un obicei, deși Romania este al doilea crescator de ovine din Europa. Nu-i de mirare ca unele restaurante prefera sa includa in meniu miel…

- Targul de Paște de la Craiova isi-a deschis porțile sambata, 1 aprilie, intr-un peisaj de poveste, in Parcul Nicolae Romanescu. Craiova a fost desemnata cea mai frumoasa destinație de Paște din Europa de catre European Best Destinations. Casuțe unicat, pictate, special realizate de artistul Gabriel…

- In 2023, magazinele online au reduceri mari la parfumuri de lux, produse profesionale cosmetice și de machiaj. Acum este perioada cand poți cumpara astfel de produse la cele mai avantajoase prețuri și deci poți face economie de timp și bani pentru cadouri de Paște. Magazinele online de parfumuri au…

- In acest an, Primaria Municipiului București (PMB) organizeaza targul de Paște in parcul Herastrau, in perioada 7-17 aprilie, intrarea fiind gratuita. Accesul la targ se va face dinspre Charles de Gaulle si Expo Flora, pe aleile principale. Targul de Paște a fi deschis in fiecare zi in aceasta perioada,…

