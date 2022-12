Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, din ce in ce mai multi romani includ in planurile de vacanta si o excursie in tinuturile Aurorei polare. Desi nu e una din cele mai ieftine destinatii, este cu siguranta una care garanteaza cele mai spectaculoase experiente. Romanii care vor sa il intalneasca si-au facut deja bagajele,…

- Targurile de Craciun din Romania sunt foarte populate, cu toate ca prețurile sunt foarte mari la orice ai cumpara. Ei bine, și Targul de Craciun din Cluj-Napoca are prețuri piperate, iar romanii care ajung aici raman dezamagiți cand vad cați bani trebuie sa scoata din buzunar. Iata cat costa o porție…

- Brazii naturali au fost deja scosi la vanzare, atat in Piata Centrala din Craiova, cat si in magazinele de bricolaj. Craiovenii au inceput deja cautarea bradului perfect, insa fiecare cauta pretul cel mai bun. In Piata Mare sunt expusi zeci de brazi, exact ca intr-o pepiniera. Acestia se afla in zona…

- Masa de Craciun din acest an va da multe batai de cap. Am analizat preturile produsele necesare, iar vestile nu sunt deloc bune. Preturile foarte multor produse au explodat fata de anii trecuti. Astfel, pentru un cos de cumparaturi mult mai sarac decat in anii trecuti, vom plati mai multi bani. Cresterile…

- Cat costa cel mai mare porc de Craciun din Romania. Prețul fixat de proprietar e cat al unei mașini de lux, iar Jardel, caci acesta este numele animalului, ar putea fi sacrificat pentru acest Craciun. Cel care s-a ocupat de creșterea lui este un fermier din județul Prahova, cunoscut pentru porcii supradimensionați.

- Targul de Craciun din Capitala este atracția principala a finalului de ani pentru toți bucureștenii. Astfel, nerabdatori sa guste din preparatele care se vand „ca painea calda”, la targul special organizat in pragul sarbatorilor de iarna, milioane de romani raman uimiți de prețul produselor alimentare…

- Carnea de mangalița constituie noua atracție a romanilor pentru masa de Craciun, inclusiv pentru restaurante, chiar daca este mai scumpa. De sarbatori, producatorii anunța prețuri mai mari cu circa 10%. Clienții apreciaza carnea de mangalița, deoarece este mai sanatoasa decat alte produse din porc,…

- Reporter: Cat va costa un kilogram de carne de porc de Craciun?Petre Daea: Nu e mic prețul dar… este prețul cel mai mic la produsele agricole in Romania. jReporter: Cat sa iși puna romanii deoparte pentru carnea de porc?Petre Daea: Nu trebuie sa iși puna deoparte. Suntem atenți, mancam mereu din ce…