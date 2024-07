Cât costă un concert privat cu Florin Ristei și trupa sa, Freestay Florin Ristei, vedeta incontestabila a scenei muzicale din Romania, și-a caștigat notorietatea inca din copilarie. Astazi continua sa cucereasca inimile fanilor alaturi de trupa sa, Freestay . Ristei (36 ani) a reușit sa iși consolideze un bun renume pe piața muzicala, devenind unul dintre cei mai solicitați artiști pentru evenimente private. Și asta dupa succesul reputat la X Factor Romania (Antena 1) in urma cu 10 ani, post al carei vedeta a devenit. Succesul de durata al lui Florin Ristei De la debutul sau spectaculos cu trupa de puști „Amici” (in anii 2000) și pana la succesul de astazi Florin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

