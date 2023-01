Cât costă un buchet de mireasă din ceapă roșie, în Filipine. A ajuns un lux! Ceapa este un lux in Filipine și costa de trei ori mai mult decat carnea de pui, spre exemplu. Așa ca nu toata lumea iși permite sa cumpere ceapa pentru consum, ci ca obiect de decor. Sau de pus in buchetul de mireasa! Prin urmare, o mireasa din Iloilo, Filipine, a avut la nunta cel mai scump buchet, dar și cel mai inedit. Prețul cepei a crescut foarte mult in ultima perioada, un kilogram costa la finalul lunii decembrie 13 dolari americani. Astfel, o mireasa extravaganta din Filipine a ales sa-și faca buchet din ceapa roșie pentru ca este mult mai scumpa decat orice floare de pe piața și aproape… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul cepei a crescut atat de mult in Filipine incat a devenit imposibil de procurat de oamenii de rand și a disparut din meniul restaurantele. Ea nu poate fi importata decat cu autorizație speciala, iar autoritațile au confiscat in ultimele luni ceapa in valoare de 11 milioane de dolari americani.…

- Pretul carburantilor a explodat in Ungaria, dupa ce guvernul de la Budapesta a eliminat plafonul de pret in luna decembrie si a majorat accizele la combustibili, astfel ca multi automobilisti ungari au inceput sa treaca granita in Slovacia sau Romania pentru a face plinul la preturi mai mici, transmite…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, intreaba Guvernul de ce nu este revizuit la gaz, daca la bursa prețul e de 600 de dolari. „Noi continuam sa procuram 1000 de m³ cu un preț de pana la 1300 de dolari, iar prețul pentru 1 m3 ramane sa coste in factura aproape 30 de lei cu TVA”, afirma Ceban.

- Prețul la semințele de floarea soarelui ar urma sa creasca, incepand cu luna februarie, pentru ca procesatorii au nevoie de materie prima, insa nu se va mai atinge niciodata un preț de 1.150 dolari pe tona, cum s-a intamplat in martie 2022, susține Cezar Gheorghe, analist expert pe piața cerealelor.…

- Banala ceapa este un ingredient-cheie in bucataria filipineza. Dar acum, leguma s-a scumpit extraordinar de mult, ajungand sa coste de aproape de trei ori mai mult decat puiul, in Filipine.de scumpa in Filipine incat a devenit marfa de contrabanda Ceapa roșie și alba s-a vandut luni cu pana la 600 de…

- Cum Sarbatorile de iarna sunt tot mai aproape, romanii iși fac planuri pentru sacrificarea porcilor din gospodarii. Trebuie sa știe insa ca este obligatorie efectuarea examenului trichineloscopic daca vor sa nu se imbolnaveasca. De asemenea, cei care cumpara carne de la gopodariile populației trebuie…

- Noul proprietar al Twitter Elon Musk a anuntat marti ca planuiește sa introduca un abonament de 8 dolari pe luna pentru utilizatorii care vor sa obțina bifa albastra, care certifica un cont autentic, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Putere pentru popor! Albastru pentru 8 dolari/luna”, a transmis…

- Am aflat cat costa sa inchiriezi castelul Bran pentru o singura noapte. O mie de americani au petrecut inaintea lui Elon Musk, care nu a mai catadicsit sa vina la petrecerea care a avut loc de Halloween. Prețul de inchiriere este unul destul de piperat. Cat costa chiria castelului Bran pentru un eveniment.…