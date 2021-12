Cât costă un brad de Crăciun în 2021. „Prea mult pentru mine acum. Prețurile au crescut foarte repede” Brazii de Craciun devin un lux pentru mulți romani cu venituri medii. Dupa ce carnea de porc și cozonacul s-au scumpit in Romania și pensionarii abia iși mai pot permite aceste preparate tradiționale, acum, bradul de Craciun devine și el inaccesibil pentru mulți dintre ei. Efectele inflației se fac simțite din ce in ce mai […] The post Cat costa un brad de Craciun in 2021. „Prea mult pentru mine acum. Prețurile au crescut foarte repede” appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

