Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man nu pleaca de la AC Parma nici in aceasta iarna, deși in presa italiana au aparut zvonuri ca mai multe echipe din Serie A sunt interesate de internaționalul roman. Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit, in exclusivitate pentru playtech.ro, ca este greu de crezut ca se va gasi o formație care…

- Serviciul de inchirieri auto devine din ce in ce mai popular pintre romani. Iesenii care isi doresc sa plece in vacanta de Craciun sau de Revelion, alaturi de familie sau prieteni, sau cei care pur si simplu au nevoi stringente si nu pot dispune de masina proprie, au vaste optiuni atunci cand vine vorba…

- Piața imobiliara a trecut prin mai multe schimbari in ultimele luni. Dupa ce prețurile locuințelor au crescut substanțial, acum a venit timpul pentru o scadere, iar romanii ar putea sa profite de ea. Sunt reduceri chiar și de 10.000 de euro pentru apartamente.

- Casele de bilete vor fi deschise, la Stadionul Emil Alexandrescu, vineri, de la ora 12.00, precum si sambata, de la 11.30. Astazi, in intervalul orar 12.00 - 18.00, casa de bilete de la Stadionul Emil Alexandrescu este deschisa. Preturile tichetelor sunt urmatoarele: 10 lei - Peluza A, Tribuna…

- Febra Black Friday a cuprins și industria turismului de pe litoralul romanesc, iar reducerile ajung pana la 60% la vacanțele cumparate pentru sezonul estival 2023. In preferințele romanilor raman concediile all inclusive.

- Numai in acest an, prețul chiriilor a crescut cu pana la 28%, iar de la inceputul anului viitor va crește și mai mult, și asta deoarece proprietarii de locuințe vor fi obligați sa-și inscrie contractul de inchiriere la ANAF. Aceasta masura a fost scoasa in anul 2018, insa din cauza faptului ca tot mai…

- Armata bulgara ar putea avea transportoare blindate produse in Romania. Surse din industria de aparare sustin ca guvernele de la Sofia si de la Bucuresti ar fi aproape de o intelegere pe aceasta tema.

- In vremuri de criza energetica, o casa care se raceste si se incalzeste singura, nu polueaza si nu risipeste nimic este investitia perfecta. Dar cine isi doreste o astfel de locuinta trebuie sa isi pregateasca un buget pe masura.