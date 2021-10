Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera timisoreni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalului Timis, au destructurat, luni, o retea infractionala constituita din cetateni irakieni, specializata in traficul de migranti.

- Politia din Sibiu a retinut 13 persoane, care s-au batut cu bate si pietre, intr-un imobil din Rusciori. In urma scandalului, geamurile casei au fost sparte, iar cinci persoane au ajuns la spital, una fiind internata. ”La data de 7 octombrie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala Selimbar au retinut…

- Doi barbați din Siria au fost gasiți de politistii de frontiera giurgiuveni, ascunși in saci de plastic, printre rolele textile transportate de un șofer turc. Cei doi, dar și șoferul și camionulau fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor. Poliția de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au depistat zece cetateni straini care au incercat sa intre in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti si punere in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat. Procurorii au retinut ca in data de 27 iulie, inculpatul N.A.H.…

- 82 de migranti din Afganistan, Irak, Iran si India au fost depistati de catre politistii de frontiara din Timisoara in ultima saptamana, transmite Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).