- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, ca Ministerul Transporturilor a demarat o licitație pentru repararea linie de cale ferata dintre Giurgiulești (Republica Moldova) și Portul Galați pentru a permite transportul de marfuri spre și dinspre Ucraina.

