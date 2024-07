Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este prezenta la nunta lui Ianis Hagi cu Elena, duminica seara, la Domeniul Stirbey. Halep, care poarta o rochie eleganta neagra, a venit insotita de parintii ei, Stere si Tania.

- Gheorghe Hagi și soția lui, Marilena Hagi, au facut senzație la petrecerea de nunta a fiului lor. Soacra mare a imbracat o rochie roșie spectaculoasa ce i-a scos in evidența atuurile fizice. Iata cum și-au facut apariția fotbalistul și partenera lui la marele eveniment al lui Ianis Hagi cu Elena Tanase.

- Elena și Ianis Hagi au sosit la biserica fiind insoțiți de nași in momentul in care au intrat in lacașul de cult. Cei doi miri se afla inconjurați de familie, prieteni și nași inainte de a rosti juramantul lor in fața lui Dumnezeu. Cununia religioasa are loc la Biserica Sfantul Visarion din Capitala,…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se casatorescInițial, fiul lui Gica Hagi iși dorea ca marele eveniment sa aiba loc acasa, la Constanța. In cele din urma insa, impreuna cu soția sa s-au razgandit și au ales sa faca nunta langa București, la Palatul Stirbey.„Am doua familii acum care m-au susținut...ne iubim,…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se vor casatori religios pe 14 iulie 2024. Nunta celor doi va costa peste 200.000 de euro! Cununia religioasa va avea loc de la ora 15:00, duminica 14 iulie, la Biserica Sfantul Visarion din București.. GALERIE FOTO. Elena Tanase, logodnica lui Ianis Hagi, la Romania - Ucraina…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se pregatesc pentru cea mai importanta zi din viața lor. Fotbalistul și frumoasa lui soție vor pași in fața altarului in ziua de 14 iulie, apoi se vor indrepta catre Palatul Știrbey unde ii va aștepta o noapte memorabila. Pregatirile au inceput in urma cu șase luni și mirii…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se vor cununa religios duminica, 14 iulie, la Biserica Sf. Visarion din Capitala. Spynews va prezinta, in exclusivitate, istoricul lacașului de cult, dar și imagini cu superbul edificiu religios.