- Preturile practicate pentru terenurile intravilane si casele din comuna Jurilovca, judetul Tulcea, s-au triplat in ultimii zece ani, insa in alte sate din Delta care sunt inconjurate de ape preturile nu au crescut la fel de spectaculos. Primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Gradul de rezervare a unitatilor de cazare din Delta Dunarii pentru mini-vacanta de Rusalii este de circa 80%, iar unele pensiuni sunt ocupate integral, a anuntat marti, intr-un comunicat de presa, Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD). Cei mai multi turisti au ales…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ANCPI si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD au finalizat lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor aflate in proprietatea statului si administrate de ARBDD din comuna Crisan jud. Tulcea .Aceasta este prima dintre cele…

- Sezonul turistic din Delta Dunarii a-nceput cu evenimente unice in țara. Cei care vor sa se bucure de distracție, dar și de liniște pot alege o vacanța sau macar un weekend la Tulcea, la Sulina, la Crișan, la Sfantu Gheorghe sau la Letea, avand de unde sa

- Reprezentanti ai autoritatilor locale, ai asociatiilor turistice si profesionale vor prezenta, pe langa obiceiurile si traditiile deltaice, cateva solutii pentru cresterea atractivitatii Deltei Dunarii. Propunerile si proiectele primarilor si ale asociatiilor turistice de aici au nevoie insa, de ce…

- Un incendiu de vegetație uscata și stuf a izbuncit sambata dupa-amiaza langa localitatea Crișan, județul Tulcea. Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului pentru a stinge flacarile, insa nu exista pericolul ca focul sa se extinda la casele localnicilor, a transmis pentru Libertatea…

- Peste 120 de tiruri cu ajutoare, constand in alimente, medicamente, bunuri de igiena persoana si haine, au ajuns in ultima luna din judetul Tulcea in Ucraina, a declarat pentru AGERPRES presedintele filialei teritoriale a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), Eugen Ion, care este si primarul comunei…