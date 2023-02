Cât costă taxa pentru pașaport în 2023. Acte și documente necesare Cat costa taxa pentru pașaport in 2023. Acte și documente necesare. Daca vrei sa calatorești in afara Uniunii Europene in 2023, ai nevoie de un pașaport. Lucrurile nu s-au prea schimbat, astfel ca taxa pentru pașaport costa 258 de lei pentru persoanele cu varsta de peste 12 ani, respectiv de 234 de lei pentru minorii cu varsta de sub 12 ani. De ce acte ai nevoie pentru un pașaport in 2023. Lista este foarte simpla in cazul adulților: Cat costa taxa pentru pașaport in 2023. Acte și documente necesare cartea de identitate in original chitanta care face dovada achitarii taxei pentru pasaport pasaportul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zodia Taur este una dintre cele trei zodii care aparține elementului pamant, iar nativii ei sunt persoane foarte puternice și familiste. Lista calitaților in cazul lor este lunga și acest lucru se poate vedea in cazul vedetelor din Romania nascute in zodia Taur. Totuși, nativii nu sunt lipsiți de defecte,…

- Ajutorul pentru inmormantare 2023: Care sunt actele necesare și ce sume pot fi primite Ajutorul pentru inmormantare 2023: Care sunt actele necesare și ce sume pot fi primite Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului unui pensionar, a unei persoane asigurate sau a unei rude a unui asigurat. Citește…

- Inmatricularea auto in 2023 este destul de simpla, insa cei care vor sa iși inmatriculeze mașina in Romania vor plati noi taxe. Cei care doar ce și-au achiziționat un autovehicul și doresc a o inmatricula trebuie sa știe faptul ca in 2023 trebuie achitate noi taxe. Dosarul de inmatriculare a unei mașini…

- La momentul actual, pentru a urma cursurile unei scoli de soferi, trebuie sa scoateti cel putin cateva mii de lei. Costul variaza in functie de categoria permisului pentru care doriti sa va incercati norocul, dar si in functie de cate ore de conducere aveti nevoie sa faceti cu un instructor.Deobicei,…

- Inmatriculare mașina 2023: Cat dureaza și ce documente sunt necesare Inmatriculare mașina 2023: Cat dureaza și ce documente sunt necesare In momentul in care șoferii vor sa-și inmatriculeze mașina, fie daca este cumparata noua sau de la un alt posesor trebuie sa intocmeasca un dosar care sa cuprinda…

- Pierderea actelor poate fi o provocare pentru oricine. Fie ca ai pierdut buletinul, certificatul de naștere, cardul de sanatate sau un alt act important, nu intra in panica, exista soluții pentru fiecare situație in parte. Iata ce poți face daca ai pierdut unul dintre aceste acte importante: Cuprins:…

- Cat costa sa iți faci ITP la mașina. Care sunt documentele necesare. Iți expira curand ITP-ul la mașina și nu știi de ce acte ai nevoie și nici cați bani trebuie sa pregatești? Atunci mai bine te informezi, pentru ca daca ești surprins in trafic fara ITP, riști amenzi usturatoare și de asemena, poți…