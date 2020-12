Cât costă şi unde pot fi făcute examenele trichineloscopice pentru porcii sacrificaţi în gospodărie Violeta Stoica Trichineloza este o boala parazitara care se transmite la om (zoonoza) prin consum de carne de porc (domestic sau salbatic) și produse din carne de porc neexaminate sanitar veterinar prin examen trichineloscopic direct/digestie artificiala, iar la porcul viu infestat cu parazitul trichinela spiralis boala nu se manifesta clinic. In cazul transmiterii la om, netratata, trichineloza poate fi chiar și fatala. Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii sacrificati in gospodarie, pentru consum familial. Prin metoda directa se efectueza contracost, tariful fiind diferit… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

