Cat costa si cat dureaza drumul spre litoral din cele mai mari orase ale Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Informatiile publicate recent pe site-ul oficial al Asociatiei Mondiale a Autostrazilor acrediteaza ideea ca Rusia a initiat oficial implementarea proiectului cunoscut sub numele de Drumul de Centura al Marii Negre (Black Sea Ring Project). Proiectul a fost lansat in dezbatere in 2006, la summitul Organizatiei…

- Organizatorii celui mai mare festival de la malul Marii Negre, NEVERSEA, se implica in campania de conservare a Cazinoului.In acest sens, organizatorii festivalului NEVERSEA alaturi de Primaria muncipiului Constanta demareaza astazi campania ldquo;S.O.S Cazino", campanie prin care initiatorii doresc…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae-Ionel Ciuca, participa la a doua editie a "Black Sea and Balkans Security Forum", unul dintre cele mai mari evenimente din Romania pe tema securitatii Marii Negre si a Balcanilor, care are loc in perioada 14 - 16 iunie, la Constanta, informeaza…

- Un copil in varsta de 7 ani a murit inecat, luni seara, pe o plaja din Constanta, fiind al treilea deces de acest fel inregistrat de la inceputul actualului sezon estival. Un alt copil inca este cautat de scafandri dupa ce a disparut duminica in apele Marii Negre pe plaja de la Corbu. Potrivit reprezentantilor…

- ​Timp de peste un secol trenul a fost cel mai la indemana mijloc de calatorie pe distanțe lungi, fiindca existau puține alternative. Acum 80 de ani trenul facea 15 ore intre București și Budapesta, in prezent se face cu o ora in plus. Mai mult, catre Chișinau drumul este extrem de lung, catre Bulgaria…

- Madalin Pohace, fratele geaman al tanarului militar care si a pierdut viata marti, in apele Marii Negre, a facut o declaratie dureroasa despre pierderea fratelui.24 de ani numai impreuna am fost, in fiecare zi. Numai cat eram in interes de serviciu ne am separat ... Intotdeauna s a aventurat, asa a…

- An de an, Orange, liderul pietei de telefonie mobila, este aproape de clientii sai si de pasiunile acestora. În aceasta vara, UNTOLD si NEVERSEA, doua dintre cele mai mari festivaluri din Europa ca numar de artisti și participanți, alaturi de Summer Well și Afterhills, au sustinerea celei…

- Primarul Decebal Fagadau a fost observat in aceasta dimineata in timp ce se afla in avionul ce urma sa ajunga la Barcelona. Edilul era impreuna cu familia. Aeronava Tarom, in care s a imbarcat in aceasta dimineata primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau impreuna cu familia pentru a merge la…