Proiectele de modernizare ce vizeaza principale strazi din municipiu se afla, in prezent, in diferite stadii de execuție. Mai mulți cititori ne-au solicitat amanunte legate de stadiul lucrarilor desfașurate pe mai multe strazi, lucrari care, in parte, sunt sistate in perioada de iarna. Aflați in acest articol ce strazi sunt in reabilitare, ce lucrari se executa, cand vor fi gata și care este valoarea contractelor.