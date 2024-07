Cat costa școala de șoferi in 2024. Acte și documente necesare pentru inscriere. Cei care vor sa obțina permisul auto trebuie sa se inscrie intai la școala de șoferi. Cat costa școala de șoferi in 2024 și ce acte și documente sunt necesare? In 2024, pretul pentru pregatire s-a modificat in comparatie cu anul precedent. Prețul variaza in funcție de tipul autovehiculului cu care se efectueaza pregatirea practica. Astfel, pentru o mașina cu cutie manuala prețul pornește de la 2300 – 2500 lei in funcție de modelul mașinii. Pentru o mașina cu cutie automata 2500 lei. Aceste preturi pot fi diferite…