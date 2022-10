Stiri pe aceeasi tema

- Koitalel Arap Samoei, care s-a impotrivit dominației colonial britanice in urma cu peste un secol, a fost decapitat, iar capul sau a fost dus in Anglia ca trofeu de razboi. In Kenya se fac tot mai multe apeluri pentru ca Marea Britanie sa returneze ramașițele unui venerat lider tribal care s-a opus…

- Rocsana Marcu s-a mutat de doi ani de zile in Londra, Marea Britanie. Locuiește acolo cu fetițele ei, dar are și mai multe afaceri care merg ca pe roate. Intr-un interviu pentru Fanatik, ea a recunoscut ca la inceput nu i-a fost așa de ușor. Fosta prezentatoare de la Antena Stars e acum agent imobiliar…

- Romanul George Apastinei, stabilit in Londra, a caștigat un apartament in valoare de 300.000 de lire sterline dupa ce a platit doar 3 lire sterline pentru biletul caștigator. Apartamentul este dotat cu doua dormitoare și doua bai și se afla in Marea Britanie, in Essex. George este electrician și era…

- Cea mai mare presiune asupra nivelului de trai, cel puțin din anii 1960 incoace, ii forțeaza pe mulți proprietari de animale de companie din Marea Britanie sa renunțe la ele pentru a economisi bani, a avertizat „Battersea Dogs and Cats Home” din Londra. Harriet, un cocker englez, a fost gasit alergand…

- Polițiștii bucureșteni l-au prins astazi pe romanul condamnat la 27 de ani de inchisoare in Marea Britanie, in cazul morții a 39 de imigranți vietnamezi gasiți asfixiați intr-un camion, in 2019. Pe numele barbatului in varsta de de 48 de ani era emis un mandat european de arestare, pentru omor prin…

- Rocsana Marcu a vorbit pentru ciao.ro despre viața pe care o duce acum in Anglia. De peste un an de zile s-a stabilit in Londra alaturi de fetițele ei și e foarte mulțumita de schimbarea de job. Nu mai e prezentatoare de televiziune, e agent imobiliar. In urma cu aproximativ patru ani de zile și-a dat…

- Rocsana Marcu a plecat din Romania in urma cu mai bine de un an de zile. S-a stabilit in Marea Britanie, acolo are o noua meserie cu care se mandrește. Intr-un interviu pentru Ciao.ro, vedeta a dezvaluit cat de bine ii merge, dar și ca este apreciata pentru munca ei. Rocsana Marcu a renunțat in urma…

- Aproximativ 100 de pompieri au fost mobilizați marți pentru a lupta impotriva unui incendiu care a facut ravagii intr-un sat la est de Londra, in vreme ce Marea Britanie a inregistrat recorduri istorice de canicula, au anunțat pompierii. Incendiul a distrus mai multe cladiri și case din satul Wennington,…