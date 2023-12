Vin sarbatorile și am dori sa ne cazam prietenul cu blanița undeva, ca sa fim și noi liberi sa plecam in vacanța! In București exista cateva hoteluri pentru caini și pisici. Ziarul Puterea s-a interesat cat va costa cazarea prietenului necuvantator. Daca aveți un caine de talie mica, mare sau medie și nu v-ați gasit in grija cui sa-l lasați, ar cam fi cazul sa va grabiți. E chiar urgent sa o faceți, noi am sunat la patru-cinci pet hoteluri și ni s-a spus ca nu mai sunt locuri in perioada sarbatorilor, adica din 19 decembrie pana prin 6-7 ianuarie. Ni s-a comunicat ca rezervarile s-au facut inca…