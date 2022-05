Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a spus ca e constient ca renuntarea la gazul rusesc va afecta Europa, dar aceasta decizie este corecta din punct de vedere moral. De asemenea, el a precizat ca Uniunea Europeana (UE) va primi de la SUA cel putin 15 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat pana la…

- Armata ucraineana a impus restrictii de circulatie de 38 de ore in orasul Zaporojie, incepand de sambata, de la ora 14:00 GMT, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In condițiile in care interesul pentru achiziția de locuințe s-a menținut la un nivel ridicat, in ciuda situației create de Covid-19, piața rezidențiala autohtona și-a continuat trendul ascendent și in al patrulea trimestru din 2021, releva cel mai recent raport Market360 lansat de Imobiliare.ro. Astfel,…

- S-au scumpit si produsele lactate. La Piata Centrala din Chisinau sunt preturi mai mari atat la produsele locale, cat si la cele de import. Comerciantii spun ca doar produsele de casa au ramas la acelasi pret, dar nu se stie pentru cat timp. Cel mai mult s-a scumpit untul.

- Exista multe ingrediente și alimente pe care mulți oameni nici nu apuca sa le guste sau sa viseze la ele intr-o viața. Este unul cu totul special care se regasește in multe rețete, dar in cantitați foarte mici. Acest lucru se intampla pentru ca are o aroma foarte intensa, dar și pentru ca trebuie sa…

- Florin Cițu susține ca a fost sceptic inca de marți ca o masura de reducere a accizei la carburanți pentru 3 luni și care costa 3 miliarde de lei poate ajuta. El spune ca aceasta ar putea atrage o procedura de infringement. „Eu am atras atenția asupra unor lucruri și in ședința de ieri. Am fost sceptic…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat ca propunerea unui TVA de 5% in energie, ca masura, dupa 1 aprilie, sustinuta de PSD, nu este o solutie, fiind nevoie de un TVA scazut generalizat. Fostul premier a mai afirmat ca prelungirea actualelor masuri din domeniul energiei „costa”, argumentand ca trebuie…

- Gazele naturale s-au scumpit. Pretul gazelor naturale a ajuns la populatie cu 61% mai scump in ianuarie 2022, fata de aceeasi luna a anului trecut (potrivit INS). Scumpirea practicata de Gazprom, principalul furnizor al Europei, a fost de mai putin de jum