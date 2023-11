Cât costă să te dai cu sania în Poiana Brașov Poiana Brașov se pregatește sa primeasca turiștii iubitori de sporturile de iarna. Cei care nu schiaza, pot opta pentru saniuș. In aceasta dimineața, a inceput sa ninga din nou in cea mai iubita stațiune montana din Romania. Astfel, ca in curand se va deschide partia pentru saniuș și inele gonflabile. Prețurile pentru accesul pe partie difera in funcție de cat timp vreți sa petreceți acolo. ACCES PARC 1h Adulți 35 Lei – Acces parc15 Lei – Banda50 Lei – Acces + banda Copii 30 Lei – Acces parc10 Lei – Banda40 Lei – Acces + banda ACCES PARC 2h 50 Lei – Acces parc25 Lei – Banda75 Lei – Acces + banda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Botanica din București este in aceasta perioada in centrul atenției datorita unei expoziții care a cucerit inimile locuitorilor din Capitala. Program Gradina Botanica București – cand poți vedea expoziția Alice in Țara Minunilor? Pentru a putea vizita decorul de basm ai nevoie de un bilet, insa…

- Turiștii care vor sa admire Babele și Sfinxul, doua dintre cele mai importante obiective din Munții Bucegi, au de achitat sume destul de mari de bani pentru calatoria cu telecabina. Iata lista prețurilor serviciilor oferite calatorilor in acest sens! Cat costa o plimbare cu telecabina din Bușteni in…

- Vești bune pentru fanii lui Ed Sheeran! Au fost puse in vanzare biletele la concertul artistului din București, din 24 august 2024. Iata cat tebuie sa platești pentru un singur bilet, in funcție de locul pe care il alegi. Prețurile sunt mai mici decat te-ai fi așteptat!

- Cat costa sa traiești in Romania daca ai unul sau doi copii. Date INS legate de valoarea coșului de cumparaturi Cat costa sa traiești in Romania daca ai unul sau doi copii: Institutul Național de Statistica a actualizat valoarea si dimensiunile coșului de cumparaturi pentru un trai decent in Romania.…

- Revelionul este una dintre cele mai importante sarbatori in timpul unui an, iar romanii aleg sa faca o mare sarbatoare. Daca nu te-ai gandit unde sa petreci, noi iți recomandam o zona frumoasa din Romania. Maramureșul este plin de tradiții și obiceiuri care se pastreaza inca din batrani, iar spațiile…

- Prețul carburanților crește vertiginos, spre disperarea șoferilor din Romania. Motorina s-a scumpit cu aproape 20 de bani pe litru in ultimele zile, iar prețul benzinei crește si el. Concret, motorina a atins maximul anului, in timp ce benzina n-a mai avut un preț atat de ridicat de vara trecuta. Un…

- In premiera la nivel european, in Romania a avut loc sambata seara manifestarea Noaptea Muzeelor la Sate. In Timiș, un singur muzeu din mediul rural și-a deschis porțile pentru vizitatori: Casa Memoriala „Nikolaus Lenau” din comuna Lenauheim.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți ca, așa cum a mai precizat, numarul paturilor pentru mari arși in spitalele din Romania sunt 24 pentru adulți și 10, pentru copii. La ce numar se va ajunge dupa finalizarea centrelor de mari arși, adica in februarie 2025, cel mai devreme.