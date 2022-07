Cât costă să stai în garsoniera lui Dorian Popa Cat costa sa stai in garsoniera lui Dorian Popa Dorian Popa nu face bani doar din muzica și online, ci are și un proiect imobiliar. Case de lux pe care artistul le construiește intr-un cartier rezidențial din apropierea capitalei. Inainte de a se muta insa intr-o vila, Dorian Popa a locuit intr-o garsoniera din București. Anul acesta, a hotarat sa inchirieze, in regim hotelier, aceasta locuința. Recent, artistul a lansat un vlog pe canalul lui de YouTube, in care vorbește despre aceasta afacere. Așadar, in mai puțin de doua luni, Dorian a incasat 2.500 de euro din inchirierea garsonierei. „Au… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Dorian Popa a locuit pana acum cațiva ani intr-o garsoniera din sectorul 3 din București. Din 27 mai 2022, artistul și-a scos locuința la inchiriat in regim hotelier. Intr-un vlogg pe Youtube, Dorian a spus cați bani a facut pana acum din aceasta afacere legala. In aproximativ o luna și jumatate, Dorian…

