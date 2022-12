Stiri pe aceeasi tema

- Partiile din zona Brașovului, considerate cele mai scumpe din țara, sunt, daca ne raportam la numarul de kilometri, printre cele mai ieftine, de fapt. Iar asta, datorita faptului ca aici sunt mai mulți kilometri de partie decat in alte zone. Astfel, la Sinaia costa 8,4 lei pe zi, pe kilometrul de partie,…

- Concursul anual World Ski Awards a desemnat cele mai bune stațiuni și hoteluri din lume, inclusiv cel mai bun hotel de schi din Romania. Conform acestui clasament, cea mai buna stațiune de schi din Romania este Sinaia. Pe de alta parte, in țara noastra, cel mai bun hotel de schi este desemnat complexul…

- Cat costa sa iți montezi un aer condiționat. Se apropie iarna, iar in timp ce unii romanii iși monteaza centrale termice, alții ajung sa apeleze și la aerul condiționat. Beneficiul este ca aerul condiționat poate fi utilizat și vara și sunt șanse mari ca in perioada iernii sa il gasești la un preț mai…

- De joi, 10 noiembrie, se pun in vanzare abonamentele la Massif Festival 2023, ce se va desfașura in 3-5 martie 2023, in Poiana Brașov. Prețul este, in aceasta prima tranșa, 79 de euro, plus taxe.

- Hotelierii de pe Valea Prahovei așteapta cu mare nerabdare valul de turiști ai sezonului rece. Cei mai mulți aleg stațiunile de pe Valea Prahovei pentru sporturile de iarna, distracție și relaxare. Proprietarii hotelurilor și pensiunilor au conceput deja si ofertele de Craciun pe Valea Prahovei. Multe…

- Salariul mediu net incasat in judetul Iasi, in luna august, a fost al saselea cel mai mare din Romania. Insa, din cele opt regiuni de dezvoltare ale tarii, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, din care face parte si Iasul, si-a platit angajatii cu al treilea cel mai mic salariu mediu net. Datele furnizate…

- Calatoriile in Romania continua și in luna octombrie, mai ales ca elevii se pregatesc acum pentru prima vacanța din acest an școlar, vacanța care va avea loc in perioada 22-30 octombrie 2022. Prin urmare, parinții au inceput deja sa caute destinații potrivite pentru un sejur in familie și sa rezerve…

- Poate credeați ca e o gluma, dar e cat se poate de real. Cum arata rochia de mireasa care se vinde cu 44.464 de lei pe un cunoscut site de anunțuri din Romania. Rochia de culoare ivory este facuta pe comanda in Beirut și face parte din colecția SS 22 a designerului libanez Zuhair Murad. Prețul rochiei…