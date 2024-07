Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care are aproape 100.000 de urmaritori pe o rețea de socializare, a impartașit experiența sa culinara din aerogara, iar internauții din cauza prețurilor enorme. Oamenii susțin ca aceeași suma de bani poate fi folosita pentru a achiziționa un bilet de avion. „471 de lei pe doi burgeri? Ați…

- Indiferent in ce colț de lume ai merge, intotdeauna exista un element comun in toate aeroporturile. Fie ca ne place, fie ca nu, intotdeauna restaurantele, barurile, sau orice alte localuri vor avea prețuri mai mari decat in mod normal. O astfel de surpriza au avut-o și unii romani atunci cand au descoperit…

- Din cand in cand, turiștii se lovesc de prețuri exagerate, multe dintre regasite pe litoral. Așa se face ca nu ar trebui sa ne surprnda faptu ca turiștii vorbesc despre stațiunea de pe litoralul romanesc unde prețurile sunt mici și nu exista aglomerație. Astfel, am aflat cat costa un mic și un șezlong,…

- Turiștii care se pregatesc sa mearga in vacanța pe litoralul romanesc ar trebui sa se aștepte la prețuri mai ridicate decat in alți ani. In Mamaia, pentru o singura zi pe plaja vei fi nevoit sa scoți sute de lei din buzunar pentru placerile tale.

- Prețurile din Vama Veche au crescut substanțial in ultimii ani. Turiștii au ajuns sa le compare cu cele din stațiunea Mamaia, considerata, pana de curand, a fi cea mai scumpa de pe litoralul romanesc. Pentru a inchiria un sezlong, in luna iunie, la inceput de sezon, oamenii scot din buzunare intre 30…

- Explozia prețurilor pe litoralPe litoralul romanesc, prețul unui pahar de bere a crescut semnificativ in 2024. Turiștii trebuie sa plateasca intre 11 și 16 lei pentru un pahar de bere la draft, in funcție de tipul ales. Aceasta majorare reflecta o creștere de 10-15% fața de prețurile din anul precedent.Aceasta…

- faptul ca vorbim de prețurei mari, uneori chiar exagerate, nu ar mai trebui sa mire pe nimeni. Dar, cu toate astea, ne-am decis sa aflam cat costa un borș de pește pe litoral la inceput de iunie 2024. Litoralul romanesc, și aventura prețurilor exagerate Dupa ce, recent, am aflat cat costa o porție de…

- Pe masura ce sezonul estival 2024 a inceput, comercianții de pe litoral au majorat considerabil prețurile bauturilor. Mai ales pentru bere, cea mai cautata in zilele toride de vara. Dar iata cu cați lei se vinde un pahar cu bere pe plaja, in Mamaia. Cu cați lei se vinde un pahar cu bere pe plaja, […]…