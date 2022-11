Cât costă să îți faci un implant dentar în 2022 Cat costa sa iți faci un implant dentar in 2022. Prețurile au crescut mai peste tot, inclusiv in cazul serviciilor medicale. Astfel, un implant dentar ajunge sa fie destul de costisitor, iar nu puțini sunt cei care nu iși permit sa il faca, deși poate au reala nevoie de acest lucru. La cele mai multe clinici din Romania, conform tarifelor postare pe internet, tarifele pentru un implant dentar pornesc de la 600 de euro, insa se poate ajunge și la mii de euro in funcție de gaz. Cat costa sa iți faci un implant dentar in 2022 De asemenea, luați in calcul și taxa pentru consult, radiografii, dar și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca cu ceva vreme in urma, romanii mergeau sa-și faca cumparaturile la bulgari, acum roata s-a inversat și vecinii de peste Dunare vin ei la noi pentru aprovizionare. Cum prețurile sunt mai mici la noi, pe langa lactate, zahar sau oua, de exemplu, bulgarii au ajuns sa cumpere chiar și legume, roșii…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, sambata, ca pensiile vor fi marite, precizand ca aceasta crestere va fi mai mare decat prevede legea, fara a avansa si un procent in acest sens. Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca Romania are bani pentru sprijinul gospodariilor si…

- In ultima perioada, prețurile de la noi din țara au explodat, iar asta s-a intamplat și in cazul franzelelor. O paine costa acum pana la 25% mai mult fața de anul trecut. In mai multe supermarket-uri de la noi din țara, prețurile au crescut mai mult de doi lei, iar o paine cu semințe se gasește la aproximativ…

- Profit record pentru bancile din Romania. In primele sase luni ale anului, sistemul bancar a castigat 4,8 miliarde de lei, in crestere cu 15% fața de 2021. The post Profit record pentru bancile din Romania. Castiguri de 4,8 miliarde de lei in primele 6 luni din 2022 first appeared on Money .

- Prețul motorinei continua sa creasca, in timp ce benzina este mai ieftina decat in urma cu o zi. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.38 lei/l și 8.82 lei/l.Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe…

- Libertatea a analizat prețurile rechizitelor necesare unui elev inainte de startul noului an școlar. De la ghiozdan, penar, caiete, acuarele, creioane sau carioci, absolut toate s-au scumpit. Am ales 30 de produse achiziționate cu cel mai mic preț din oferta din august 2021 și am raportat la prețul…

- Din cauza secetei care a pus stapanire pe Romania, prețurile la alimente au crescut dramatic in ultima perioada, iar acum și mierea romaneasca va fi mult mai scumpa fața de pana acum. Cat va trebui sa platești pentru un borcan.

- Care sunt țarile din Europa cu cel mai scump internet mobil. Pe ce loc se afla Romania. Prețurile pentru internet in UE difera de la o țara la alta și ajung chiar și la 12 dolari. Conform unui studiu realizat de Cable.co.uk, Romania se afla in categoria țarilor in care 1 GB de date mobile costa, in…