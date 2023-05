Stiri pe aceeasi tema

- Romanesc (FPTR) lanseaza, luni, o noua editie a programului „Litoralul pentru toti”, cu preturi cu pana la 70% mai mici fata de cele din varful sezonului. „Continuam acest program de succes, pe care romanii il asteapta in fiecare an. Este perioada in care preturile pe litoral sunt cu pana la 70% mai…

- In ciuda scumpirilor și a ofertelor atractive de la bulgari, litoralul romanesc ramane o varianta pentru mulți dintre romanii care iși planifica deja concediile. Prețurile variaza de la o stațiune la alta, dar per total sunt mai ridicate comparativ cu anul trecut, pe fondul valului de scumpiri generale…

- Turistii romani au luat un prim contact cu preturile din 2023 de pe litoral cu ocazia mini-vacantei de 1 Mai.Astfel, pe langa faptul ca s-au scumpit considerabil preturile la cazare, turistii sunt nevoiti sa dea mai multi bani si pe mancare. Cea mai buna dovada pentru explozia preturilor, in special…

- Zeci de mii de tineri au luat cu asalt litoralul romanesc, pentru a se distra de 1 mai. Mai multe festivaluri și-au deschis deja porțile și i-au intampinat pe petrecareți. Turiștii au avut parte de un șoc atunci cand au mers la restaurant. Citește și: Operații in premiera la nivel național, la Spitalul…

- Mancarea tradiționala pentru mulți dintre romanii care petrec sarbatoarea de 1 Mai pe litoral – hamsiile cu mamaliguța au ajuns sa coste dublu, ba chiar triplu, fața de anii trecuți, daca vorbim de restaurante. In anii trecuți, hamsiile cu mamaliguța erau unul dintre cele mai accesibile preparate de…

- Gigi Becali a anunțat ca se retrage din fotbal, astazi, 24 aprilie 2023. Omul de afaceri este furios dupa ce FCSB a pierdut duelul cu Rapid și nu mai vrea sa investeasca. Nu este prima oara cand face un anunț de acest fel, dar acum pare mai decis ca oricand sa-și duca planul la bun […] The post BREAKING…

- Vremea frumoasa a scos constantenii si turistii la o plimbare in aer curat pe malul marii. Pe plaja din Mamaia Nord au iesit mai multe persoane sa profite astazi de vremea frumoasa. Unii mai curajosi s au aventurat chiar si la o baie in mare. ...

- Litoralul romanesc, in pericol? Deși ne dorim sa aevm servicii la nivel european, fie ca vorbim de stațiunile de la malul marii, fie ca sunt cele montane, nu de puține ori ne-am trezit in fața unui adevarat haos. Pe langa lipsa unor servicii calitative, prețurile cerute de unii operatori sunt nejustificate,…