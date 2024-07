Cât costă să îmbraci tricoul României? Avem cele mai scumpe tricouri oficiale ale echipelor de fotbal de la EURO Romania se remarca la EURO 2024 nu doar prin performanțele fotbalistice, ci și prin prețul ridicat al tricourilor oficiale. Romania se remarca la EURO 2024 nu doar prin performanțele fotbalistice, ci și prin prețul ridicat al tricourilor oficiale. Pe site-ul oficial al Federației Romane de Fotbal (FRF), un tricou oficial al echipei naționale costa 349 […] The post Cat costa sa imbraci tricoul Romaniei? Avem cele mai scumpe tricouri oficiale ale echipelor de fotbal de la EURO appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

