Cât costă să faci spălătorie auto cu fise. Suma pe care trebuie să o investești pentru 4 boxe Din ce in ce mai multe persoane iau in calcul sa iși deschida un business in domeniul auto. Indiferent daca este vorba despre un magazin de piese auto, o benzinarie sau o spalatorie, romanii sunt tot mai deschiși la ideea de a face bani in industria mașinilor. Afla in articolul de astazi cum poți sa […] The post Cat costa sa faci spalatorie auto cu fise. Suma pe care trebuie sa o investești pentru 4 boxe appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copii romi din Sibiu au interzis la singurul strand din oras. Asta pentru ca, potrivit patronului strandului, la ultimele vizite ar fi produs pagube si ar fi deranjat restul clientilor. Copiii romi nu sunt discriminati, sustine Ioan Popa, patronului strandului din Sibiu, care spune ca isi rezerva dreptul…

- ​Indiferent de locul pe care il ocupa in clasamentul ATP, Nick Kyrgios ramane una dintre principalele atracții de la Wimbledon. Australianul, care debuteaza marți la Grand Slamul londonez (duel cu britanicul Paul Jubb), a afirmat din nou ca este unul dintre cei mai buni jucatori pe iarba.

- (P) Pantalonii scurți sunt una dintre cele mai complexe piese de imbracaminte din garderoba sau, cel puțin, una dintre cele care ridica cele mai multe indoieli. De multe ori, ne este greu sa le facem fața, pe de o parte din cauza lungimii lor, pe de alta parte din cauza aerului prea casual pe care il…

- Internetul este unul dintre cele mai importante instrumente de care ne folosim atat pentru a fi la curent cu tot ceea ce se intampla in jurul nostru, cat și pentru a ne putea desfașura activitatea zilnica. Pentru a putea naviga in condiții optime ai nevoie in primul rand de o conexiune stabila la internet,…

- Indiferent de rezultat - pentru ca intr-un referendum de acest tip nu poate fi niciodata exclus elementul surpriza - pare a fi confirmata, din nou, prognoza potrivit careia cooperarea in materie de securitate a Occidentului se va adanci. Astazi, danezii urmeaza sa se pronunte, prin referendum, asupra…

- Toata lumea știe ca un credit cu istoric negativ nu este un lucru bun, dar s-ar putea sa fiți surprins de cat de mult va poate afecta. Aruncați o privire la unele dintre efectele deseori uitate ale creditului negativ. Unele dintre ele s-ar putea sa te surprinda. Ce este un credit cu istoric negativ?…

- Sa duci o viata frumoasa ai nevoie de echilibru in toate, dar sa imbatranesti frumos este o arta. Indiferent de activitatea desfasurata, de faptele bune pe care le facem, de functia pe care o avem, de averea stransa de-a lungul anilor, timpul se scurge in defavoarea noastra. Acest lucru aduce cu sine…

- Sa pleci in excursie cu mașina in Europa este un vis implinit pentru multe familii. Și cum vara este doar la o aruncatura de baț deja poți sa incepi planificarea unei excursii in cele mai frumoase țari de pe continentul nostru batran. Pe langa asta, ar fi bine sa ai grija de cuibul pe care il lași in…