Cât costă să faci școala de șoferi după scumpirile din 2022 Inflația și prețul combustibililor au lovit și in prețurilor școlilor de șoferi, adica a cursurilor obligatorii pentru cei care vor permis de conducere. Datele adunate de platforma de anunțuri OLX arata ca prețul mediu pentru școala de șoferi s-a dublat fața de anul trecut, de la 2.168 lei pana la 4.883. Puseele inflaționiste din ultimul an pot influența masiv sumele pe care romanii vor fi nevoiți sa le investeasca pentru școala de șoferi. Institutul Național de Statistica a raportat creșteri de +28,85% la combustibil, in septembrie 2022 fața de septembrie 2021. De asemenea, serviciile au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

