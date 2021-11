Cât costă să faci școala de aviație în România și eventual să devii pilot de avioane Persoanele care vor sa iși schimbe meseria sau vor sa evolueze in domeniul aviatic vor avea de scos din buzunar sume destul de mari. Cat costa sa faci școala de aviație in Romania și eventual sa devii pilot de avioane? In primul rand pentru a urma cursuri piloți avion in Romania trebuie sa indepliniți in prima faza urmatoarele condiții de inscriere: varsta minima 17 ani și cunostinte limba engleza. Numarul de ore este de 152 ore teorie și 45 de ore practica, iar prețurile sunt: Cessna 172 – 9.965 euro sau Tecnam P2008 – 8.305 euro. Curs RTF: 32 ore – 250 euro, potrivit aviationacademy.ro . Cat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

