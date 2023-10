Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul se apropie cu pași repezi, iar romanii cauta de pe acum unde sa petreaca, deoarece mai sunt doar cateva luni pana vom intra in noul an. Ei bine, noi ți-am pregatit cateva destinații de vis. Iata cat costa sa faci Revelionul 2024 in Thailanda! Prețurile pe care trebuie sa le platești pentru…

- Revelionul este una dintre cele mai importante sarbatori din timpul anului. Planurile pentru organizare se fac cu multe luni inainte, astfel ca recomandarea de astazi e Dubaiul, unul dintre locurile preferate de romani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri ale carburanților pentru miercuri, 13 septembrie. Benzina se scumpește cu 6 bani, iar motorina cu 14 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 26,35 de lei, iar unul de motorina 23,75 de lei.

- Programul „Litoralul pentru toti” se deruleaza pe tot parcursul lunii septembrie si se adreseaza tuturor turistilor care vor sa petreaca un sejur pe litoralul autohton in extra-sezon, anunta Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Prețul pentru o noapte de cazare incepe de la 35 lei pentru…

- Motorina se scumpește galopant. ANRE anunța noile prețuri la carburanți pentru ziua de maine, 10 august. Astfel, pentru un litru de motorina, șoferii vor plati cu 16 bani mai mult, iar pentru unul de motorina - cu 2 banuți mai puțin.

- Andra și Catalin Maruța au dat startul unei noi aventuri in viața lor! Pe langa faptul ca, fiecare dintre ei are o cariera de invidiat, aceștia au și doi copii frumoși și foarte talentați. Pentru ca aceasta perioada estivala este numai buna pentru vacanțe, nici familia Maruța nu a spus pas unei aventuri…

- ”Si in acest an, litoralul ramane destinatia de top pentru calatorii romani in sezonul estival. O dovada in acest sens o reprezinta numarul in crestere al rezervarilor pentru lunile de vara. Statiunile Eforie Nord, Costinesti si Mamaia sunt la cea mai mare cautare in randul turistilor care si-au rezervat…

- Thassos este cea mai nordica insula greceasca, situata in Marea Egee și cea mai apropiata de Romania, cu o distanța de mai puțin de 564 km de București. Un roman a vorbit despre drumul cu mașina spre insula greceasca și ce costuri implica o astfel de calatorie.