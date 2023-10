Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carburanților crește vertiginos, spre disperarea șoferilor din Romania. Motorina s-a scumpit cu aproape 20 de bani pe litru in ultimele zile, iar prețul benzinei crește si el. Concret, motorina a atins maximul anului, in timp ce benzina n-a mai avut un preț atat de ridicat de vara trecuta. Un…

- Odata considerate o soluție economica și de calitate pentru cei plecați peste hotare, revenirea in țara pentru rezolvarea lucrarilor stomatologice nu mai este deloc rentabila. Prețurile la astfel de servicii au crescut alarmant, odata cu inflația.

- Tarifele pentru un sejur vor scadea aproape la jumatate anul viitor, fața de anul trecut in Romania, reduceri fiind anunțate și pentru Turcia, in timp ce in Bulgaria și Grecia prețurile cresc.

- Turismul la vecinii maghiari este extrem de dezvolta motiv pentru care țara vecina atrage anual milioane de turiști. La granița cu Romania este o salba de stațiuni cu bai termale si nelipsitele Aquapark - uri, unde foarte multi sunt turiști din Romania.Nici nu e de mirare de ce romanii iau cu “asalt”…

- Stațiunea Ocna Sibiului, supranumita și "Marea Moarta a Transilvaniei", este o stațiune balneara cu o bogata istorie și o geografie unica, situata in județul Sibiu, in inima regiunii Transilvania din Romania.

- Prețurile de pe litoralul romanesc continua sa ii surprinda pe turiști. De aceasta data, s-a intamplat la o cherhana din Navodari, acolo unde un platou cu pește și fructe de mare costa cat trei nopți de cazare, potrivit Cancan.ro.Exista restaurante pe litoralul romanesc unde un platou poate parea…

- Destinațiile preferate din Grecia, cel puțin pentru turiștii romani, sunt Thassos, Halkidiki, Chania, Corfu și in ultimii ani și insula Rodos. Dar, ca și in cazul celorlalte locații, prețurile din Rodos pot fi mult mai mici decat cele din Romania. Așa ca, ne-am interesat cat costa o masa de doua persoane…