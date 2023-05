Stiri pe aceeasi tema

- The New York Times a vizitat inainte de incoronare casa din Ardeal a regelui Charles, una dintre cele 56 de cabane, 12 case și 7 palate pe care acesta le deține. Pensiunea se afla in Valea Zalanului, județul Covasna, la 30 de kilometri de Sfantu Gheorghe.Incoronarea monarhului englez, programata sambata,…

- The New York Times a publicat un reportaj cu casa din Transilvania a regelui Charles chiar inainte de incoronare. Pentru turiștii care doresc sa doarma in patul unui rege, camere pensiunii pot fi inchiriate pentru 200 de dolari pe noapte.

- The New York Times a prezentat proprietatea pe care regele Charles o deține in Transilvania, intr-un peisaj idilic, plin de verdeața și scufundat in liniște. E ca o intoarcere in timp cu 100 de ani, susțin americanii, care amintesc ca monarhul britanic ar fi spus ca este descendent al lui Vlad Țepeș

- Pensiunea se afla in Valea Zalanului, județul Covasna, la 30 de kilometri de Sfantu Gheorghe.Incoronarea monarhului englez, programata sambata, 6 mai, va fi un spectacol magnific, insa fastul al ceremoniei va contrasta cu ceea ce regele Charles iubește in realitate: liniștea și peisajele idilice dintr-un…

- Cel mai mare furnizor de produse marca privata din supermarketuri pe segmentul produselor din carne este o companie din Cluj, CIA Aboliv. Firma din localitatea Mihai Viteazu, care și-a marit capacitatea de producție in urma unei investiții de 3,5 milioane euro, lucreaza cu principalele rețele de retail…

- Un județ din Romania a fost inclus in clasamentul celor mai frumoase zone din Europa. Vacanțele acolo au un preț accesibil pentru toți romanii care vor sa ajunga in aceasta locație turistica, potrivit EVZ.ro. Pe lista celor mai populare zone vizitate de turiști se numara Transilvania. Oamenii aleg…

- Peste 95% dintre pacienții cu boli rare nu au tratament nicaieri in lume, una dintre soluții fiind tratamentele in servicii de recuperare, dar din pacate in Romania sunt foarte puține. „Peste 95% dintre pacienții cu boli rare nu au tratament nicaieri in lume. Singurele tratamente și terapii care ii…

- Președintele Federației Ungare de Fotbal și vicepreședinte al UEFA și FIFA, Sandor Csanyi (69 de ani), a venit cu o propunere șocanta. Acesta a anunțat ca va negocia cu forul european autorizarea steagului Ungariei Mari pentru ca acesta sa poata fi folosit de fani pe stadioane, la competițiile internaționale.…