Cât costă să cumperi un an de vechime în muncă. Suma a crescut, odată cu salariul minim Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020. Odata cu creșterea salariului minim pe economie, crește și prețul pe care romanii trebuie sa il plateasca daca vor sa iși cumpere ani de vechime pentru pensia la stat. „Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

