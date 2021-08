Cât costă să construiești un bloc cu patru etaje. Ce profit poți face Persoanele care doresc sa intre in afacerile imobiliare trebuie sa fie informate din timp pentru a afla ce costuri presupune o construcție fie ea și foarte simpla. Cat costa sa construiești un bloc cu patru etaje și ce profit poți face? Cat costa sa construiești un bloc cu patru etaje. Ce profit poți face Parerile sunt imparțite, iar costurile variaza, insa potrivit informațiilor oferite de casadex.ro , prețul final al serviciilor de construcție (manopera + materiale) vor ajunge la aproximativ 500-750 de euro/mpc pentru o casa la cheie, respectiv 250-400 de euro/mpc pentru o casa la roșu, fara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

