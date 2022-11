Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a postat marți pe contul sau de Twitter cateva imagini de Halloween alaturi de mama sa. In imaginile nedatate, miliardarul american apare costumat in super-erou și se afla alaturi de mama sa. Imaginea a fost postata dupa ce cea mai mare parte a presei din Romania a publicat in week-end informația…

- Veste bomba in Romania. Elon Musk, cel mai bogat om din lume, va ateriza duminica, 30 octombrie, in Romania și va calatori spre Transilvania, unde a inchiriat Castelul Bran pentru a organiza cea mai spectaculoasa petrecere de Halloween pentru prietenii sai miliardari. Cine sunt invitații CEO-ului Twitter.…

- Elon Musk a anuntat infiintarea unui asa-numit consiliu de moderare, compus din persoane cu puncte de vedere foarte diverse, care va fi consultat cu privire la deciziile majore, precum blocarea si deblocarea conturilor care au incalcat regulile de pana acum ale platformei. Noul proprietar al Twitter…

- Pe rețelele de socializare circula o inregistrare in care romanii ar protesta impotriva desfașurarii de trupe NATO pe teritoriul Romaniei și impotriva ajutorului oferit Ucrainei de catre guvernul de la București, transmite Hotnews . Mai multe conturi de Twitter de propaganda lanseaza informații false…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, unul dintre principalii colaboratori ai lui Vladimir Putin, și miliardarul Elon Musk au avut un schimb bizar de replici pe Twitter, scrie digi24.ro.

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a mirosit o noua oportunitate de a capitaliza pe seama produselor excentrice, lansand un parfum numit „Burnt Hair” despre care a spus ca a vandut 10.000 de sticle pentru a caștiga un milion de dolari in doar cateva ore. „Cu un nume ca al meu, intrarea in afacerea…

- Tesla va incepe producția de camioane comerciale electrice Semi, iar Pepsi va primi primele livrari la 1 decembrie, a anunțat pe Twitter patronul producatorului de vehicule electrice, Elon Musk. Cand Musk a prezentat prototipul futuristului camion Semi, alimentat cu baterii, in 2017, a spus ca vehiculul…

- Twitter a confirmat marți ca a primit o scrisoare din partea lui Elon Musk, care vrea in sfarșit sa cumpere rețeaua de socializare la prețul convenit in aprilie, 54,20 dolari pe acțiune, cu doua saptamani inainte de procesul așteptat intre cele doua parți in legatura cu achiziția problematica, scrie…