Stiri pe aceeasi tema

- Samsung va lansa noua generație a telefoanelor sale de vârf de gama Galaxy S în ianuarie, și nu în martie, cum s-a întâmplat anul trecut, scrie Reuters. Compania spera sa câștige cota de piața în lupta cu Apple, cu Huawei, dar și cu companii mai mici precum…

- Primaria Timișoara vrea sa dea aproape un milion de lei, plus TVA, pentru realizarea proiectului ridicarii unui centru oncologic in cadrul spitalului de boli infecțioase Victor Babeș. Anunțul pentru gasirea proiectantului a fost publicat pe SEAP, iar suma oferita este de 850.000 lei. Firma desemnata…

- Cand pui banii pe hartie, incalzirea in pardoseala, cu toate elementele ei si instalarea lor, e mai scumpa decat sistemul cu clasicele calorifere. Dar in timp, ea vine cu mai multe avantaje si cu un grad mai bun de recuperare a investitiei initiale.

- Practic, cand nu este folosit, televizorul poate fi ascuns in baza care il insoteste si devine un articol de mobilier. La acest pret, nu se pune problema de volume de vanzari, ci este o lansare de imagine. Tehnologia display-urilor flexibile a avansat mult in ultimii ani si acum este pregatita pentru…

- O fi el intens dezbatut in mediul online, dar este clar ca salariul Andreei Esca ii permite cel puțin sa se perindeze in mașini care mai de care mai scumpe. Deci, cam cat costa bolidul pe care il deține in prezent?

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, iar primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului. Sunt afirmațiile lui Alexandru Rafila, facute sambata seara la Antena 3, unde a vorbit despre tratamentul așteptat de toata lumea.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban,…

- 90 de oameni au dat in judecata DGASPC Sector 6 ca nu le-a achitat weekendurile muncite și sporurile pentru pericol. Instituția e condusa de directorul Gabriela Schmutzer, care trimitea șampanie Moet și icre negre drept cadou de protocol.Gabriela Schmutzer este șefa Direcției pentru Protecția Copilului…

- iPhone 12 e aproape aici. Va fi cel mai bun telefon de la Apple, va avea un super procesor facut de companie și un mecanism extraordinar de-a genera bani: un cablu prin care incarci telefonul și transferi date.