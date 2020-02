Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a trimis Guvernului cifrele privind costurile repatrierii aurului din strainatate, ceruta insistent anul trecut de Liviu Dragnea si Nicolae Serban, aratand ca acestea sunt mult mai mari decat cele de pastrare a aurului la Banca Angliei.

- Potrivit proiectului, "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1…

- Turcan: Legea bugetului ar putea intra in vigoare pe 6 ianuarie, daca nu va fi contestata la Curtea Constitutionala Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca legea bugetului de stat ar putea sa intre in vigoare pe 6 ianuarie, in cazul in care nu va fi contestata la Curtea Constitutionala. Aceasta…

- „Orice lege poate fi atacata la Curte, dar eu cred ca in aceasta procedura a angajarii raspunderii este vorba de o angajare a raspunderii politice a Guvernului. Faptul ca Opoziția va ataca la CCR aceasta lege nu presupune neaparat blocarea ei și eu cred ca președintele poate sa procedeze la promulgarea…

- Georgescu, BNR: “In prezent, nu se manifesta riscuri severe la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este in crestere” La momentul actual, nu exista riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania, dar nivelul general de risc este…

- Ce se intampla cu aurul Romaniei de la Londra. Cițu: "Nu pot sa inteleg jocul PSD” Aurul de la Londra este folosit pentru finantarea Romaniei si nu pot sa inteleg jocul PSD de a respinge cererea de reexaminare a legii de repatriere a aurului formulata de presedinte, pentru ca nu vad aici…

- Polonia a repatriat 100 de tone de aur de la Londra. Ce se intampla cu rezerva Romaniei de la Banca Angliei Polonia a repatriat circa 100 de tone din rezervele sale de aur, in valoare de aproximativ 18,3 miliarde de zloti (4,7 miliarde de dolari), depozitate la Banca Angliei, a comunicat luni seful…

- Legea inițiata de fostul președintel al PSD, Liviu Dragnea, și de senatorul Șerban Nicolae a fost trimisa la reexaminare de președintele Klaus Iohannis. Aceasta prevede ca rezerva de aur depozitata in strainatate sa fie repatriata, potrivit digi24.ro. Legea care prevede repatrierea aurului din strainatate…