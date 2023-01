Cât costă refinanţarea unui credit de 75.000 de lei, pe 14 ani Romanii sufocați de ratele tot mai mari iau in calcul varianta de a-și refinanța creditul. Insa, pentru a face acest lucru, aceștia au nevoie de multi bani, timp si nervi. Calculele arata ca o refinantare poate costa si peste 1.500 de euro. Ce inseamna refinanțarea unui credit? Refinantarea este procesul de inlocuire a unui imprumut vechi cu un imprumut nou. De obicei, cei care recurg la o refinantare fac acest lucru ca sa-si reduca platile lunare sau ratele dobanzilor, ori sa obtina sume suplimentare de bani. Refinanțarea te poate costa și 1.500 de euro In decembrie 2021, o persoana in varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti au fost, sambata, la Sinaia in primul weekend de schi din acest an, iar la cota 1400 s-a stat cu orele la coada la telecabina. Romanii au mers, insa, si in alte statiuni de la munte, chiar daca stratul de zapada a fost mai mic. La Sinaia, stratul de zapada masoara 29 de centimetri la…

- Fie de acasa, sau fie de la birou, in 2022, romanii au comandat mancare. In topul preferințelor romanilor, in materie de mancare, șaorma ocupa un loc important. Astfel, un clujean a comandat de 746 de ori șaorma de pe o singura aplicație. ”Cred ca a avut undeva la 746 de comenzi. Enorm. Chiar a comandat…

- Romanii s-au bucurat de cateva zile de vreme frumoasa, la inceputul lunii ianuarie. Insa, iarna iși intra in drepturi. Sunt așteptate ninsori și temperaturi sub pragul inghețului. In Bucuresti sunt preconizate ninsori pe 11 ianuarie. Insa, vom avea si zile calde, cu soare, marcate de temperaturi de…

- "Se spune ca pana nu vezi, nu crezi. Eu cred ca trebuie sa crezi ca mai apoi sa vezi. Drama astazi e ca identitatea omului e schimbata cu un card de credit. De aici pleaca totul, in esenta. Maretia unei tari nu vine din dimensiunea ei, ci din sistemul de educatie. Aceasta criza, numita de fiecare cum…

- Chef Catalin Scarlatescu vine in ajutorul gospodinelor cu produse gata preparate pentru sarbatori. Vedeta sarbatorilor de Craciun este curcanul pregatit, pentru care romanii vor trebui sa scoata din buzunar o suma piperata de bani. Pentru cei care nu prefera carnea de porc, curcanul este a doua varianta…

- Mai mulți membrii ai Diasporei Europene au organizat la Sebeș o acțiune civica la fabricile austriece Holzindustrie Schweighofer – HS Timber Group și Kronospan. Activiștii au surprins parcarile pline de mașini cu lemne „Aici sunt zeci de camioane din care garantat jumatate sunt peste greutate, garantat…

- A intrat deja in tradiție ca romanii sa sarbatoreasca ziua de 1 decembrie cu o porție de ciolan afumat cu iahnie de fasole și un pahar de vin fiert sau țuica. Fie ca masa este pregatita acasa sau servita la restaurant, preparatele tradiționale au mare trecere in aceste zile. Daca va intrebați cuma unde…

- Asta seara galeria Universitații Craiova s-a indreptat cu aplomb spre stadionul de la Podul Grant din București. Motivul? Mare meci, mare cu Rapidul. Iata mai jos cum se duce galeria Universitații Craiova spre stadion la meciul cu Rapidul ! Universitatea Craiova intalnește sambata, de la ora 20.30,…