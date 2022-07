Cât costă reconstituirea vechimii în muncă dacă datele nu se regăsesc în arhiva electronică? De multa vreme deja, angajați și foști angajați reclama costurile insemnate cerute de firmele autorizate pentru eliberarea de documente din arhiva, documente care le sunt necesare acestora dintai sa se pensioneze. Condiționarea aceasta a fost criticata inclusiv la Curtea Constituționala. Acum, in Parlament, avem o propunere legislativa prin care se dorește limitarea acestor tarife și care ar putea fi adoptata chiar toamna asta, dupa ce a primit raport favorabil la finalul lunii trecute, inainte ca parlamentarii sa intre in vacanța. In realitate, daca prevederile legii ar fi fost respectate la… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

