Cât costă primii pepeni de la Dăbuleni Producatorii de la Dabuleni au ieșit pe piața cu primii pepeni din acest an, ceva mai tarziu fața de cum eram obișnuiți, din cauza vremii capricioase. Toata lumea spera, insa, sa aiba un sezon bun și sa poata sa-și acopere cheltuielile, mai ales ca vorbim de o piața cu o concurența mare reprezentata de marfa din Grecia și Turcia. Prețul pornește de la 2,5-3 lei/kg la producator, conform anunțurilor de vanzare ale producatorilor, in timp ce in piețe ajunge undeva la 4 lei/kilogram. In supermerketuri, unde oferta este mai mult din import, prețul este ceva mai mic. Suprafețele cultivate cu pepeni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

