Cât costă primele căpșune românești în piață. Scumpe, dar gustoase Au aparut primele capșune romanești in piețele din Capitala, iar prețul este pe masura: ca la fiecare inceput de sezon. Ce-i drept, este la jumatate fața de cat erau tomatele inainte de Paște, dar tot sunt mai scumpe decat un kilogram de carne de porc, de exemplu. Cei care ies primii cu capșune pe piața Capitalei sunt producatorii de la Greaca din județul Giurgiu, unde exista o adevarata tradiție in cultivarea capșunelor. In acest an, primele fructe se gasesc pe tarabe cu prețuri care incep de la 35 de lei/kg. Deși prețul este mai mare cu 10 lei/kg fața de marfa din import din Turcia sau Grecia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

