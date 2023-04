Cât costă peștele pentru masa de Florii Anul acesta, peștele, un simbol al prosperitații și belșugului, pentru masa de Florii va fi ceva mai scump fața de alți ani, dar oricat de saraci ar fi romanii tot iși permit sa cumpere cate ceva. Duminica, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile, data care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. Este și cea de-a doua zi din Postul Paștelui in care exista dezlegare la pește. Tradiția spune ca daca mananci pește de Florii o sa fii sanatos și ferit de boala tot anul. Principalul loc de unde se aprovizioneaza bucureștenii este Piața Obor, unde oferta se gasește din abundența, insa la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

