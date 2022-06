Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai frumoase destinații de vacanța este, fara doar și poate, Franța. Ai multe locuri de vizitat, iar mancarea este de-a dreptul delicioasa. Iata cat costa sa te distrezi pentru cinci zile!

- Corina Caragea a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca a pierdut avionul spre Romania. Vedeta trebuia sa ajunga in seara aceasta in Romania, dar mai petrece inca o zi in vacanța. In urma cu doua zile, Corina Caragea a parasit Romania. S-a imbarcat intr-un avion cu destinația Valencia,…

- Cativa tineri din Craiova au fost la un pas sa cumpere o vacanta pe care ar fi regretat-o enorm si care i-ar fi lasat fara multi bani in buzunar. Totul fusese atat de bine pus la punct de catre un site fantoma incat a fost foarte dificil sa isi dea seama ca urmeaza sa fie inselati. Vacanta parea una…

- De ani de zile romanii prefera sa mearga in vacanțe și in alte țari, asta pentru ca susțin ca serviciile sunt total diferite, dar și prețurile mult mai mic fața de un concendiu de 7 nopți in Romania. Turcia se inscrie pe lista celor mai apreciate țari pentru vacanțe, dar iata cat trebuie sa scoți din…

- Vara a venit, iar unii romani și-au facut rezervari pentru vacanța din timp. Grecia este una dintre cele mai cautate locații, insa inflația le-a stricat planurile de vacanța multora. Una dintre cele mai mari probleme este mancarea. Cat a ajuns sa costa o masa in Grecia? Cat costa mancarea in Grecia?…

- S-a aflat cat costa sa inchiriezi casa de vacanța a Prințului Charles din Transilvania. Printul Charles al Marii Britanii se afla zilele acestea in Romania. Acesta a tras la casa sa din Valea Zalanului, o mica localitate din judetul Covasna. Atunci cand el nu se afla in Romania, casa lui poate fi inchirata…

- Preturile alimentelor au avut o crestere accelerata in ultima perioada, iar oamenii sunt disperati din cauza ca platesc din ce in ce mai multi bani pe un cos cu mult mai putine alimente in el decat anul trecut. Cresterile sunt ingrijoratoare, iar pretul la unele alimente a crescut chiar si cu aproape…

- Anul acesta pare sa marcheze o schimbare majora in industria turismului, in condițiile in care tot mai multe țari renunța la restricții dupa pandemia COVID-19, inclusiv in Romania. Tendința de revenire la comportamentele de mobilitate de dinainte de pandemie și reluarea calatoriilor in strainatate s-au…