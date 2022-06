Stiri pe aceeasi tema

- Cat mai multe persoane și-au facut deja planuri pentru o vacanța de neuitat, insa cei care sunt indeciși in alegerea unei destinații exotice, dar și spectaculoasa se pot bucura de o vacanța de lux in Maldive. Vedetele de la noi din țara aleg de fiecare data sa mearga intr-o destinație de neuitat, insa…

- Punta Cana este destinația perfecta pentru cei care cauta un adevarat paradis cu apa limpede și cu nisip alb. Clima este excelenta, iar zilele sunt insorite in tot timpul anului. Este locul perfect pentru o vacanța relaxanta și de neuitat. Cei care vor sa se bucure de momente exotice cu un peisaj parca…

- Sergiy Stakhovsky, fostul tenismen ucrainea devenind aparator al Ucrainei impotriva invaziei neprovocate a Rusiei, a povestit pentru bbc.com cum s-a transformat in soldat cand a vazut pozele cu crimele de pe front

- Bianca Dragușanu este adepta vacanțelor exclusiviste, iar vedeta ne-a obișnuit deja cu destinațiile de vis. De data aceasta, diva a mers in Dubai alaturi de mama, dar și fiica ei, Sofia. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele frumoase din viața ei, iar blondina a postat o serie de fotografii…

- Bianca Dragușanu trebuia sa petreaca Paștele anul acesta departe de meleagurile romanești, tocmai intr-o zona exclusivista din Dubai, insa planurile frumoasei blondine au fost date peste cap și a fost nevoita sa-și anuleze vacanța. Vedeta va petrece acasa alaturi de familia ei.

- Larisa Udila a petrecut o vacanța de vis in Dubai, alaturi de soțul ei, Alexandru Ogica, dar escapada este aproape de final, iar vedeta a inceput sa se ingrijoreze de kilogramele in plus acumulate. Dupa ce a caștigat lupta cu kilogramele din sarcina, influencerița ia masuri drastice pentru a se menține…

- Primul Paste fara restrictii majore din ultimii doi ani aduce cereri de vacante peste asteptari, anunta touroperatorul Hello Holidays. Pentru zilele libere de la finalul lunii aprilie si inceputul lunii mai, romanii cauta vacante de cel putin trei-patru zile in Bulgaria, Turcia, Grecia, Dubai, Egipt,…

- ”Ridicarea restrictiilor de calatorie a revitalizat cererea de vacante pentru sarbatorile pascale si 1 Mai, fiind necesara suplimentarea ofertelor ori a numarului de locuri pentru Bulgaria si Turcia, anunta Hello Holidays, organizator de sejururi si circuite. Pentru zilele libere de la finalul lunii…